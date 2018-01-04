ВС Армении нарушили режим прекращения огня 105 раз за сутки

4 января 2018 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 105 раз, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Беркабер, Вазашен и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджилы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Баш Карвенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана 122 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 28 декабря 2017 09:50
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 118 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 27 декабря 2017 09:37
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений на передовых позициях (ФОТО)
Политика 26 декабря 2017 19:16
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана 132 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 26 декабря 2017 09:41
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 25 декабря 2017 09:34
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 143 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 23 декабря 2017 09:43
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 22 декабря 2017 09:22
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 21 декабря 2017 09:35
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 124 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 20 декабря 2017 09:34
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 112 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 18 декабря 2017 09:28
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 128 раз
Нагорно-карабахский конфликт 15 декабря 2017 09:56
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана из гранатометов
Нагорно-карабахский конфликт 14 декабря 2017 09:34
На госгранице Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 12 декабря 2017 09:55
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 12 декабря 2017 09:43
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 11 декабря 2017 09:26
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 5 декабря 2017 10:47
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 141 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 4 декабря 2017 09:49
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 130 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 2017 09:52