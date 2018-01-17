Азербайджан поддерживает призыв генсека ООН активизировать деятельность МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одобряет и поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша активизировать деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном во время неформального заседания Генассамблеи ООН 16 января в Европе, сказал Trend в среду глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, генеральный секретарь ООН правильно отметил, что неразрешенные конфликты не могут быть оправданы на фоне существующих ресурсов и возможностей европейских институтов.

«Агрессивный армянский сепаратизм, начавшись в Нагорном Карабахе Азербайджана в конце 1980-х годов, привел к военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации 20 процентов территории нашей страны и кровавой этнической чистке в отношении более миллиона азербайджанцев. Будучи членом ОБСЕ, Армения, нарушая взятые на себя в соответствии с Уставом ООН, Хельсинкским заключительным актом обязательства, продолжает оккупацию земель члена ОБСЕ Азербайджана,что несет в себе серьезную угрозу региональному миру и безопасности. Армения игнорирует резолюции № 822,853,874 и 884 Совета Безопасности ООН, которые требуют вывода войск Армении с оккупированных азербайджанских земель.

Азербайджан продолжит совместную работу с сопредседателями и международным сообществом по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечению прочного мира и безопасности в регионе на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, обеспечивающих мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Хельсинкского заключительного акта», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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