The National Interest: Визит Саакяна в США наносит ущерб дружественным отношениям между США и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Визит в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, противоречит позиции Соединенных Штатов как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и наносит ущерб дружественным отношениям между Баку и Вашингтоном.

Об этом говорится в статье директора Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, доктора философии по философским наукам Фархада Мамедова, опубликованной в американском издании The National Interest.

«Хорошо известно, что существуют группы, которые выступают от имени стран, не являющихся союзниками США. Они стремятся продвигать политику, которая приносит больше пользы их родной стране, нежели США», - пишет автор, добавля, что одним из ярких примеров этого является визит на этой неделе Бако Саакяна в Соединенные Штаты, который был организован армянской диаспорой в этой стране.

Мамедов отмечает, что это событие уже оказало негативное влияние и поэтому министерство иностранных дел Азербайджана направило протест США.

Далее автор пишет, что после избрания президентом Дональд Трамп подписал указ, запрещающий бывшим должностным лицам администрации лоббировать в США интересы иностранных правительств.

«Армянское лобби всегда имело большое влияние на внешнюю политику США. Армянская диаспора лоббирует в надежде сформировать внешнюю политику США в пользу армянской позиции по нагорно-карабахскому конфликту. Одним из значительных достижений армянского лобби было принятие 907-й поправки к «Закону о поддержке свободы» о введении запрета на правительственную помощь Азербайджану. Хотя предыдущие демократические и республиканские администрации понимали негативное влияние поправки 907 на национальные интересы США и пытались ее отменить, сильное армянское лобби успешно противостояло этим усилиям», - отмечает автор.

Официальные лица предыдущих администраций США заявляли, что лоббирование армянской диаспоры в США с использованием финансовых и политических средств наносит ущерб политике Вашингтона на Южном Кавказе, говорится в статье.

Далее Мамедов отмечает, что США всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

«Азербайджан, как светское мусульманское государство, всегда был надежным партнером США в борьбе с международным терроризмом и поддерживал миссию США в Афганистане. Азербайджан также стал надежной платформой для международных переговоров, в том числе для диалога между российскими и американскими военачальниками. Кроме того, вклад Азербайджана в энергетическую безопасность европейских союзников Соединенных Штатов является неоспоримой реальностью», - говорится в статье.

По словам автора, поскольку история Южного Кавказа полна конфликтов и территориальных претензий, подрыв международного права и применение двойных стандартов могут создать негативные и кровавые прецеденты в будущем.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США,

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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