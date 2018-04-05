Глава МИД Лесото призвал к приумножению усилий ООН по решению конфликтов в мире

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу для международного мира. Об этом министр иностранных дел и международного сотрудничества Лесото Лесего Макхоти сказал, выступая в четверг в Баку на промежуточной конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения на тему «Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого мира».

Напомнив о резолюциях СБ ООН, принятых в связи с нагорно-карабахским конфликтом, Макхоти выразил сожаление в связи с затянувшимся решением конфликта.

Глава МИД Лесото считает важным приумножение усилий ООН по урегулированию конфликтов в мире. Он также подчеркнул, что существует большая необходимость в сотрудничестве для обеспечения мира и стабильности на планете.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку проходит промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание высших должностных лиц.

В конференции принимают участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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