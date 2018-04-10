Washington Times: Ключевые международные игроки должны добиться урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Настало время для ключевых международных игроков, в частности США и Европейского союза, добиться урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, обеспечив начало процесса освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

Об этом в своей статье под названием «Почему Азербайджан представляет значимость для Запада», опубликованной в Washington Times, пишет старший научный сотрудник Центра европейского анализа политики (Вашингтон) Януш Бугайски.

«Двадцать пять лет международного посредничества для решения конфликта и возвращения территорий Азербайджана не увенчались успехом. Четыре резолюции (822, 853, 874 и 884), принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году в отношении нагорно-карабахского конфликта, которые подтверждают, что азербайджанские территории оккупированы вооруженными силами Армении, остаются нереализованными. Настало время для ключевых международных игроков, в частности для США и ЕС, добиться урегулирования конфликта, обеспечив начало процесса освобождения оккупированных земель Азербайджана и возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли», - пишет автор.

Бугайски считает, что основной целью Баку должно быть сохранение национальной независимости и региональной стабильности.

Он отмечает, что с периода восстановления независимости страны в 1991 году Азербайджан стал мостом между несколькими регионами, а также важным энергетическим и транспортным узлом для Европы, России, Центральной Азии, Ближнего Востока и Соединенных Штатов.

С реализацией новых транспортных проектов Азербайджан займет центральное место на "Шелковом пути" между Китаем и Европой, пишет он.

Подчеркивая значимость Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, Бугайски пишет, что после "Контракта века", подписанного в 1994 году, когда консорциум иностранных нефтяных компаний, возглавляемый BP, вступил в Соглашение о разделе продукции для разработки каспийских запасов нефти в Азербайджане, страна начала экспортировать свою нефть именно на Запад. В следующем году Азербайджан начнет первые поставки природного газа в Европу после запуска "Южного газового коридора", что внесет существенный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова)

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