Washington Times: Мир с Азербайджаном - предварительное условие демократизации в Армении

БАКУ /Trend/ - Мир с Азербайджаном является предварительным условием демократизации в Армении.

Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Американского совета по внешней политике Стивена Бланка, опубликованной в Washington Times.

Автор отмечает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал многочисленные заявления, свидетельствующие о его нежелании вести с Азербайджаном переговоры по нагорно-карабахскому конфликту.

«Однако тем самым Пашинян, возможно, невольно, но тем не менее поставил под угрозу свою собственную демократическую кампанию. Пока Армения удерживает азербайджанские земли под оккупацией, в этой стране не будет мира. Мир с Азербайджаном является предварительным условием демократизации в Армении», - говорится в статье.

Мир является единственной гарантией того, что Армения может демократизироваться, продвигаться вперед, если получит сильную поддержку Запада, говорится в статье. "Пашинян якобы хочет встретиться с президентом Трампом в Нью-Йорке. До того, как эта встреча, возможно, произойдет, Пашинян должен продемонстрировать Соединенным Штатам причины поддержать его», - пишет Бланк.

Автор отмечает, что оккупация Арменией территорий Азербайджана несовместима с поддержкой США или демократией.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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