Мэтью Брайза: Армения не хочет возвращать оккупированные территории Азербайджану

13 сентября 2018 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения не хочет возвращать оккупированные территории Азербайджану, сказал Trend в четверг экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

«Я также считаю, что Армянский национальный комитет Америки не хочет урегулирования нагорно-карабахского конфликта, так как это уменьшит возможности этой организации привлекать деньги от доноров», - сказал Брайза.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН должен, конечно, обеспечить выполнение своих четырех резолюций по решению нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что Национальное собрание (парламент) Армении в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» приняло решение об объявлении Азербайджану условной войны. Соответствующая информация была размещена на сайте Национального собрания.

Комментируя такое решение армянского парламента, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал сегодня Trend, что война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

«Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений "Шант-2018" войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание очевидного факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором. Это также демонстрирует архаический и феодальный склад мышления, присущий новому военно-политическому руководству Армении», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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