Минобороны опровергло Пашиняна: Азербайджан не нес никаких потерь

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что за последние три дня ВС Армении якобы убили трех азербайджанских солдат.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

Напомним, что это заявление Пашинян сделал во время выступления на предвыборном митинге блока «Мой шаг» 16 сентября в Ереване.

В министерстве отметили, что в Армении, где царит хаос, военное руководство, как и обычно, обманув премьера, представило ему ложную информацию.

«Премьер-министр, в свою очередь, с большим воодушевлением донес до своего народа эту ложную информацию, пытаясь таким образом отвлечь его от своей неудачной политики», - добавили в ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что подразделения ВС Азербайджана не несли никаких потерь и ситуация на линии фронта полностью под контролем.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али)

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