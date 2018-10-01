Мэтью Брайза: Недавняя беседа между Президентом Азербайджана и премьером Армении имеет важное значение для активизации переговоров по карабахскому конфликту

1 октября 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недавняя беседа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном имеет важное значение для активизации переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, сказал Trend в понедельник экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

Он отметил, что информация об этой встрече весьма позитивна.

"Их совместное подтверждение приверженности процессу переговоров, а также соглашение об укреплении режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе являются шагами здравого смысла, которые уже давно пропагандируются Минской группой ОБСЕ", - сказал Брайза.

Он добавил, что подобные положительные личные отношения необходимы для активизации переговорного процесса и являются ключевым фактором для обеспечения определенной степени взаимного доверия, что является предпосылкой для любого прорыва в переговорах.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 24-28 сентября
Энергетика 11:14
График отгрузки нефти из порта Новороссийск на октябрь
Энергетика 11:09
Представитель Азербайджана возглавил делегацию по оценке деятельности судов Македонии (ФОТО)
Общество 10:58
Бакинская Высшая школа нефти и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 10:46
Новые грани партнерства: О сентябрьской встрече президентов Азербайджана и России
Точка зрения 10:32
Азербайджанская нефть 28 сентября подорожала
Энергетика 10:11
Лента новостей
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 94 млн манатов
Политика 12:20
В Туркменистане проходит Генассамблея Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза
Туркменистан 12:12
Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителями американских компаний
Туркменистан 12:09
На Атырауском НПЗ в Казахстане начали выпуск нового вида авиатоплива
Казахстан 12:05
Израиль заявил о готовности предоставить ООН доступ к Голанским высотам
Израиль 12:00
В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты
Грузия 11:53
Проведена оценка готовности почты Азербайджана к е-коммерции
ИКТ 11:49
Бахруз Гулиев: Армянская сторона демонстрирует желание вернуться к прежнему формату переговоров по нагорно-карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 11:49
S&P Global Platts представит прогноз развития мировой энергетики на РЭН-2018
В мире 11:48