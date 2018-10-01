Мэтью Брайза: Недавняя беседа между Президентом Азербайджана и премьером Армении имеет важное значение для активизации переговоров по карабахскому конфликту

БАКУ /Trend/ - Недавняя беседа между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном имеет важное значение для активизации переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, сказал Trend в понедельник экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

Он отметил, что информация об этой встрече весьма позитивна.

"Их совместное подтверждение приверженности процессу переговоров, а также соглашение об укреплении режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе являются шагами здравого смысла, которые уже давно пропагандируются Минской группой ОБСЕ", - сказал Брайза.

Он добавил, что подобные положительные личные отношения необходимы для активизации переговорного процесса и являются ключевым фактором для обеспечения определенной степени взаимного доверия, что является предпосылкой для любого прорыва в переговорах.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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