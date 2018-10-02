МИД России о беседе Президента Азербайджана и премьера Армении в Душанбе (Эксклюзив)

2 октября 2018 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоявшийся в Душанбе разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказали Trend во вторник в МИД России.

«Россия приветствует любые договоренности, направленные на достижение нагорно-карабахского урегулирования. Рассчитываем, что состоявшийся в Душанбе разговор будет способствовать реализации этой задачи», - сказали в министерстве.

Как отметили в МИД России, со своей стороны как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия готова оказать Азербайджану и Армении необходимое посредническое содействие.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Судьбу артиста из Азербайджана покажут в России (ФОТО)
Культура 13:19
Названы предположительные сроки новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 13:18
Названа самая популярная азербайджанская продукция на потребительском рынке России (Эксклюзив)
Бизнес 12:56
Более 6000 участников из 70 стран подтвердили свое участие в РЭН-2018
Россия 12:52
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Энергетика 12:49
Азербайджанский бизнес освоил 66% льготного кредитования на 2018 год
Бизнес 12:26
Лента новостей
Судьбу артиста из Азербайджана покажут в России (ФОТО)
Культура 13:19
Названы предположительные сроки новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 13:18
Скончался Роман Карцев
Социум 13:14
В Азербайджане определен первый победитель конкурса, отгадавший результаты игр Лиги Европы УЕФА (ФОТО)
Спорт 13:05
Али Ахмедов: Заслуги Муртуза Алескерова в распространении идей общенационального лидера Гейдара Алиева неоценимы
Политика 13:04
Названа самая популярная азербайджанская продукция на потребительском рынке России (Эксклюзив)
Бизнес 12:56
Более 6000 участников из 70 стран подтвердили свое участие в РЭН-2018
Россия 12:52
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Энергетика 12:49
В Пекине объяснили инцидент с американским кораблем в Южно-Китайском море
Китай 12:48