МИД Азербайджана: Использование выражения «все стороны конфликта» в комментарии официальной Москвы вызывает удивление

БАКУ /Trend/ - Использование в комментарии министерства иностранных дел России относительно незаконного визита супруги премьер-министра Армении Анны Акопян на оккупированные территории Азербайджана, в котором приняли участие член Государственной Думы России и другие российские граждане, выражения «всех сторон конфликта» вызывает удивление, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в среду.

"МИД России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ прекрасно осведомлён, что существуют две стороны конфликта – Армения и Азербайджан. Армения и Азербайджан были определены как конфликтующие стороны в заключительном заявлении и других документах Совета министров ОБСЕ в 1992 году в Хельсинки. В настоящее время именно в этом формате ведутся переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы. Полагаем, что комментарий МИД России по поводу участия заместителя председателя комитета Государственной Думы России Светланы Журовой в этом провокационном визите, являющемся незаконным и наносящем ущерб интересам урегулирования конфликта путём переговоров, не носит действенного характера", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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