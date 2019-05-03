МИД Азербайджана прокомментировал проведение встреч в Аргентине с "представителем" вымышленного режима

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал информацию, распространенную в армянской прессе о проведении встреч в Аргентине «министром иностранных дел» вымышленного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как говорится в сообщении, распространенная в армянской печати информация о визите в Аргентину «представителя» этого режима, рассчитана на поощрение незаконного режима, и является самообманом.

МИД Азербайджана заявляет, что представитель этого режима, участвующий в мероприятиях, посвященных выдуманному «геноциду армян», которые были организованы армянской общиной Аргентины на юридическом факультете университета Буэнос-Айреса, не смог встретиться ни с одним официальным представителем этой страны.

«Кроме того, организация Аргентины, называемая «Армянские институты» выразила глубокую обеспокоенность по поводу ноты, опубликованной МИД Аргентины, и адресованной госструктурам. В частности, в этой ноте подчеркивается, что Аргентина считает невмешательство во внутренние дела другой страны и принцип уважения территориальной целостности государств фундаментальной основой отношений между суверенными государствами, а также мира и безопасности, как это отражено во втором пункте Устава ООН. В этой связи Аргентина подчеркивает, что не признает «Нагорно-карабахскую республику» или «Арцах» в качестве независимого и суверенного государства. Поэтому, принимать и проводить официальные встречи с так называемым «министром иностранных дел» Нагорного Карабаха не рекомендуется», - говорится в сообщении МИД.

Как видно, «представитель» сепаратистского режима лично стал свидетелем того, что международное сообщество, в том числе, Аргентина, не признают незаконный оккупационный режим.

В МИД также добавили, что в те дни председатель Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монцо впервые находился с официальным визитом в Азербайджане, и на всех проведенных встречах заявил, что Аргентина выступает с вышеуказанной позиции, и что его страна заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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