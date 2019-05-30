В результате очередной провокации Армении погиб военнослужащий ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию, сообщает в четвергTrend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно сообщению, в то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в Азербайджан, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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