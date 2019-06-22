ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов

22 июня 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течении суток 20 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта , сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также расположенных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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