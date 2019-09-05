Пакистан поддерживает принцип территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ — посол

БАКУ /Trend/ - Пакистан поддерживает принцип территориальной целостности и нерушимости азербайджанских границ, и заинтересован в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал журналистам посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд, сообщает Trend в четверг.

Посол отметил, что Азербайджан и Пакистан являются близкими стратегическими партнерами в военной сфере.

«Стратегическое сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне, мы всецело поддерживаем позицию Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха и выступаем за скорейшее разрешение многолетнего конфликта на основе требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», - сказал пакистанский дипломат.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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