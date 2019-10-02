В Газахе подвергся обстрелу экскаватор, водитель скончался

БАКУ/Trend/ - Продолжаются вражеские провокации против боевых пограничных позиций отдельной пограничной дивизии “Гaзax” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), находящихся на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГПС, сегодня около 16:55 в направлении села Гушчу Айрым Газахского района вражескому обстрелу подвергся экскаватор, занимающийся прокладкой путей снабжения. В результате водитель экскаватора гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение.

По оказании на месте медицинской помощи, раненный был эвакуирован, но несмотря на принятые меры спасти его жизнь не удалось.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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