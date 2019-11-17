ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

17 ноября 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан выиграл 10 лицензий на "Токио-2020"
Общество 10:20
Определились победители Чемпионатов Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике
Общество 01:01
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано свыше 22 тыс. кандидатов
Политика 16 ноября 23:59
В Армении пять человек погибли от отравления угарным газом
Армения 16 ноября 23:39
Евро-2020: Азербайджан сыграл с Уэльсом
Общество 16 ноября 23:05
Госсекретариат: TAP позволит диверсифицировать источники газа, что принесёт пользу Швейцарии (Эксклюзив)
Энергетика 16 ноября 19:44
Лента новостей
Азербайджан выиграл 10 лицензий на "Токио-2020"
Общество 10:20
В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
США 09:57
США и Южная Корея отложат маневры
США 09:45
Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк предложил сделать продолжение фильма о Добрынине
В мире 09:35
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального возрождения
Политика 09:30
В США осудили попытки Ирана отключить интернет в стране
США 09:15
Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Беларуси
Беларусь 09:09
В Турции вспыхнул пожар в здании
Турция 08:53
Власти Ирана пригрозили протестующим действиями в ответ на беспорядки
Иран 08:43