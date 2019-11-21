Захарова: Формат переговоров по карабахскому конфликту должны определять стороны переговоров

21 ноября 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Формат переговоров по нагорно-карабахскому конфликту должны определять стороны переговоров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно указывало, что план мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен предусматривать право всех, хочу подчеркнуть - всех беженцев и перемещенных лиц вернуться в места своего прежнего проживания. Что касается переговорного формата, то это конечно вопрос к сторонам, которые должны определять и согласовывать состав участников. Сейчас переговорный процесс, как вы знаете, находится на уровне руководства Азербайджана и Армении и если будут достигнуты соответствующие договоренности между двумя столицами, двумя государствами, мы со своей стороны эти договоренности поддержим. Еще раз - речь идет о тех договоренностях, которые будут достигнуты между двумя государствами», - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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