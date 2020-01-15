Wall Street Journal разоблачила проармянскую деятельность директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку

15 января 2020 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке Сара Ли Уитсон поддерживает строительство незаконных поселений на территории оккупированного Арменией Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье, размещенной в Wall Street Journal.

«Поселения, строительство которых поддерживает Уитсон, находятся в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, который оккупирован Арменией в ходе захватнической войны. Руководство Армении всегда активно поощряло перемещение поселенцев в этот регион. Организация Объединенных Наций, международные суды и США считают Нагорный Карабах оккупированной Арменией азербайджанской территорией», - говорится в статье.

Как отмечается в материале, Уитсон, выросшая в армянской семье, в 2018 году выступала в качестве организатора мероприятий по сбору средств для Армянского национального комитета Америки, который поддерживает строительство поселений на оккупированных территориях и рассматривает Карабах как «неотъемлемую часть Армении».

Кроме того, как говорится в статье, она на своей странице в Твиттер занимается продвижением армянских вин, в том числе произведенных на оккупированных азербайджанских территориях.

Сама Уитсон отмечает, что ее личная поддержка организаций армянской диаспоры касается якобы "благотворительной и просветительской работы" в Армении и усилий "по пропаганде признания так называемого «геноцида армян»".

«Призывы Уитсон к сбору средств для групп, выступающих за развитие вышеуказанных поселений на оккупированных азербайджанских территориях, никоим образом не ограничиваются вопросами образования. Она поддерживает работу Армянского всеобщего благотворительного союза, который поддерживает строительство новых поселений с целью побудить «молодые семьи пустить там корни». Она особо поблагодарила группу за помощь сирийским армянам, которые «переселились в Армению». Большинство этих беженцев были переселены на оккупированные территории Азербайджана», - говорится в статье.

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