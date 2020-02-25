В связи с Ходжалинским геноцидом допрошено свыше 4500 человек - военный прокурор Азербайджана

Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 2020 15:34 (UTC+04:00)
В связи с Ходжалинским геноцидом допрошено свыше 4500 человек - военный прокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках уголовного преследования по Ходжалинскому геноциду произведено около 7500 процессуальных действий.

Как передает во вторник Trend, об этом на научно-практической конференции в Военной прокуратуре Азербайджана, посвященной 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сказал военный прокурор республики Ханлар Велиев.

По его словам, для того, чтобы выступать перед международными организациями с соответствующими ходатайствами единым приказом Генпрокурора, министров внутренних дел и национальной безопасности Азербайджана 18 декабря 2003 года была создана совместная следственно-оперативная группа.

"С пятого мая 2005 года процессуальное руководство над предварительным расследованием по данному уголовному делу было поручено военному прокурору Азербайджана. В ходе уголовного преследования по Ходжалинскому геноциду произведено около 7500 процессуальных действий, в целом допрошено свыше 4500 человек, в том числе в качестве свидетелей - свыше 1800, в качестве потерпевших - свыше 2700 человек. Проведено свыше 800 экспертиз. В ходе следствия, а также согласно предварительным результатам экспертиз было установлено, что государству и гражданам Азербайджана был нанесен ущерб в размере свыше 170 250 тысяч долларов США", - сказал Велиев.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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