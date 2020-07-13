Армянские активисты раскрыли число потерь на фронте, министр обороны подвергся шквалу критики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армия Азербайджана в очередной раз пресекла провокацию армянской стороны на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, противник был отброшен. Хотя МО Армении попыталось опровергнуть данный факт, этого им не удалось. Армянская общественность уже сама говорит о многочисленных потерях в рядах своей армии.

Как сообщает в понедельник Trend, хотя в результате ответного огня армии Азербайджана противник понес тяжелые потери, минобороны Армении заявило всего о двух раненных.

Однако, армянские активисты в социальных сетях подвергли министра обороны Армении шквальной критике, обвинили его в сокрытии истинных цифр, попытке ввести общественность в заблуждение. Одна из таких активисток - Диана Арутунян пишет в Facebook:

"На фронте творится какой-то ужас... Сейчас звонил брат и сказал, что отовсюду стреляют азербайджанцы, используют артиллерию... госпиталя и больницы переполнены, видели три грузовые машины с трупами наших солдат, вроде говорят, что погибло 70 солдат, более 300 раненных, но если было бы так, то вряд ли 3 грузовика везли столько тел, потерь гораздо больше, вроде больше 200... Я не знаю что делать, очень боюсь, никакой информации нет, прервалась связь с братом, еще такая паника в городе... Власти ничего не делают...", - говорится в публикации.

Другие пользователи в соцсетях также пишут о больших потерях в армянских военных соединениях. В публикациях отмечается, что в результате пресечения провокации уничтожены свыше 200 армянских военнослужащих.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)