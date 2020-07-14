ВС Армении обстреляли села Товузского района, погиб мирный житель

БАКУ /Trend/ - В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района был убит мирный житель.

Как сообщает во вторник Trend, в результате обстрела армянскими военными подразделениями села Агдам Товузского района был убит житель села Азиз Иззет оглы Азизов, 1944 года рождения. Армянские ВС продолжают обстреливать азербайджанские села.

Напомним, что ранее подразделения вооруженных сил Армении подвергли село Дондар Гушчу Товузского района артиллерийскому обстрелу из гаубицы Д-30.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)