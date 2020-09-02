Брайза: Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по решению конфликта путем переговоров

БАКУ /Trend/ - Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по урегулированию конфликта путем переговоров.

Об этом сказал Trend в среду экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

«Как бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США меня очень разочаровывает то, что лица армянского происхождения переселяются из Сирии и Ливана в Нагорный Карабах. Подобный шаг Еревана противоречит усилиям урегулировать конфликт путем переговоров. В те времена, когда я был сопредседателем Минской группы, было немыслимо, чтобы правительство Армении сделало что-то подобное, потому что это было бы признаком того, что оно утратило всякую серьезность в достижении урегулирования путем посредничества под эгидой Минской группы. В этих условиях очень сложно восстановить прогресс в формате Минской группы», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.