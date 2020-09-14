ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 32 раза, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)