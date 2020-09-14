Брайза: Переселение ливанцев армянского происхождения в Нагорный Карабах — провокация со стороны Армении

БАКУ/ Trend/ - Переселение ливанцев армянского происхождения в Нагорный Карабах является провокацией со стороны Армении.

Об этом сказал Trend в понедельник экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Брайза сказал, что он только что просмотрел видеоматериал о переселении нескольких этнических армян из Сирии в Шушу.

«В ролике показывают людей, которые по понятным причинам радуются, что покинули очень опасный регион. Но в действительности выбор именно Шуши правительством Армении для переселения этих людей является нецелесообразным решением, так как это очень чувствительный вопрос для Азербайджана. Любой, кто работает по этому региону, знает, что Шуша считается одной из колыбелей азербайджанской культуры. В самой Армении масса мест, чтобы переселить этих людей и помочь им жить лучше. Поэтому я считаю, что это действительно провокация армянской стороны, что еще больше затрудняет процесс переговоров для мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта », - сказал он.