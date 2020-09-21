Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона призвала оказать давление на оккупантскую Армению

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с отмечаемым 21 сентября Международным днем мира.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Общину, в то время, когда генсек ООН призывает к глобальному прекращению огня, к тому, чтобы воюющие стороны во всем мире сложили оружие и вместе боролись против общей проблемы – пандемии коронавируса, Армения, игнорируя этот призыв, продолжает попытки осуществления своих захватнических планов: «В результате армянской агрессии одна пятая территории Азербайджана находится под оккупацией, и около миллиона изгнанных с родных земель азербайджанцев не могут вернуться в свои родные дома. Чтобы закрепиться на оккупированных территориях страна-агрессор Армения создает там незаконные поселения, и даже начала переселять туда армянские семьи из Ливана, не погнушавшись использовать в своих целях и такое ужасное событие, как взрыв в бейрутском порту. Жена армянского премьера Анна Акопян, с одной стороны, двулично призывает к миру, а с другой - проводит военную подготовку для армянских женщин на оккупированных территориях Азербайджана. Возникает вопрос - чего добивается «миролюбивая» жена «миролюбивого» премьер-министра Армении, облачившись в военную форму на территории другой страны и нацелив оружие на народ этой страны? К сожалению, армянская сторона всегда с этнической ненавистью, гневом и отрицанием встречала призывы нашей общины к конструктивному диалогу для урегулирования конфликта. Заявляя о своей вере в возможность совместного проживания в условиях мира, мы призываем международное сообщество оказать давление на Армению с целью вывода ее оккупационных сил с территории Азербайджана и создания условий для нашего возвращения на родные земли. Реализация нашего призыва позволила бы нам почувствовать истинное значение «Дня мира», который мы проводим в условиях отсутствия этого мира».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.