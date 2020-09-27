12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» Армении уничтожено - минобороны Азербайджана
БАКУ/Trend/- Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на различных направлениях, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
«Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы.
Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается", - говорится в сообщении миноборны.
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