В генпрокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

БАКУ /Tend/ - Армения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года "О защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов" и дополнительные протоколы к ней, продолжает терроризировать мирное население.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана, по факту обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.