Зло необходимо остановить

БАКУ/Trend/ - 27 сентября со стороны оккупированных территорий Азербайджана начался артобстрел близлежащих населенных пунктов, а также наших боевых позиций, в первые же минуты которого погибли мирные жители, были разрушены школы, больницы и жилые дома. В результате артобстрелов со стороны Армении и со стороны Нагорного Карабаха уже погибло 34 мирных жителя и более 200 получили ранения различной степени тяжести, разрушено более 800 домов. Наши вооруженные силы приняли все контрмеры против наступления армии Армении и призывали остановить бомбардировку наших населенных пунктов.

Однако обстрелы территории Азербайджана продолжаются производятся со стороны Армении, в том числе с применением дальнобойной артиллерии и баллистических ракет. Используются такие смертоносные системы, как «Точка У» и «Эльбрус». Это грубейшее нарушение Женевской конвенции и является военным преступлением.

Продолжается обстрел городов Тертер и Геранбой, которые расположены в самой непосредственной близости к зоне конфликта. Также обстреливаются Гянджа — второй по численности город Азербайджана, в Мингячевир, где расположена крупнейшая электростанция страны более10 других городов и сотни сел.

Все боевые, действия, как и прежде, происходят лишь на территории Азербайджана, 20 процентов которой оккупированы вооруженными силами Республики Армения. Сегодня военные Армении на территории Азербайджана убивают мирных граждан. Это военное преступление.

Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть. Армянская сторона стремится втянуть в это противостояние ОДКБ, но безуспешно.

Вчера Президент России Владимир Путин в своем интервью телеканалу "Россия 24" сказал: "Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем, и будем исполнять свои обязательства". Этим сказано все!

Армения все эти годы сознательно нарушала переговорный процесс, выдвигая неприемлемые требования, а когда Минская группа уже в последнее время начала внятнее говорить о том, кто же все-таки является препятствием для урегулирования, стала прибегать к военным провокациям, как 27 сентября.

И это неслучайно, поскольку сегодня в Армении правит режим Сороса. Переворот, который не удался в Беларуси, был совершен два года назад в Ереване. И сегодня руководитель ставленник Сороса Пашинян, который делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Наряду с этим, президент Армении Армен Саркисян угрожает превратить Южный Кавказ в очередную Сирию и говорит: «Представляете, что Кавказ станет ещё одной Сирией»(https://eadaily.com/ru/news/2020/10/01/prezident-armenii-turciya-delaet-kavkaz-vtoroy-siriey).

А причем тут весь Кавказ? Это означает, что новое военно-политическое руководство Армении привозит террористов из Сирии и Ливии, чтобы превратить вес Кавказ в еще одну Сирию. Потому, что армянские боевики воют в Сирии и у них есть богатый опыт террористической деятельности. Это шантаж и реальная угроза со стороны Армении. Надо остановить агрессора и не давать ему реализовать свой чудовищный план.

После "Соросовского" переворота, который совершил Никол Пашинян и его команда, он заявил, что «Карабах – это Армения и точка» . В таком случае, о каком переговорном процессе может идти речь?

В первую очередь, должны быть выполнены 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые были приняты в 1993 году, в период, когда оккупационные военные силы Армении захватывали территории Азербайджана. Для переговорного процесса необходимо обеспечения немедленного, безоговорочного и полного возврата оккупированных территорий. Минской группой ОБСЕ предлагаются принципы, которые заключается в том, что на первом этапе переговорного процесса, территории, вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области освобождаются и более 700 тысяч вынужденных переселенцев должны вернуться в свои дома.

Вместо этого, Армения публично, демонстративно объявляет о переселении на оккупированные территории армян из Ливана и Сирии. Это является нарушением Женевской Конвенции , военным преступлением.

С 1993 года по сей день армянская сторона эти резолюции не выполняет, их игнорирует и всячески пытается заморозить конфликт на возможно долгий срок. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о том, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Армения же отвечает на это все новыми военными провокациями.

Армения действует по четкому сценарию — сорвав переговорный процесс, пытается обвинить Азербайджан в эскалации конфликта, вовлечь в него третьи стороны, и тем самым окончательно похоронить переговорный процесс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что как только, Армения даст согласие на вывод своих войск с оккупированных территорий, на выполнение резолюции Совета безопасности ООН, можно остановить военные действий, и он уверен, что за короткое время обе стороны могут прийти к соглашению, которое установит мир на Кавказе.

Между тем Армения и все проармянские силы каждый день распространяют слухи о том, что Турция якобы непосредственно участвует в конфликте. Эта ложь, клевета и каждый нормальный и серьезный человек понимает, что скрывается за этой провокацией. Цель очевидна — привлечь на свою сторону все тех, у кого противоречия с Турцией, кому мешает ее усиление. Но нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте и априори быть не может. Турция является членом Минской группы, которая состоит из 11 стран, и, лишь озвучивая содержание резолюций Совета Безопасности ООН, говорит об их выполнении. Армению и всемирное армянство безусловно раздражает сам факт громогласного напоминания международному сообществу содержания резолюций Совета Безопасности ООН. Армения не хочет, чтобы мир слышал правду об их злодеяниях. Но Азербайджанский народ и его армия способны защитить и себя и территориальную целостность своей страны.

Президент Ильхам Алиев в своем интервью зарубежным телеканалам говорил о том, что наша позиция основана на нормах и принципах международного права, и исторической справедливости. В то время как армянская позиция основана на лжи и нарушении норм и принципов международного права. «И моя позиция всегда заключалась в том, что мы должны вернуть ту атмосферу, которая существовала до начала конфликта в конце 80-х годов. Я думаю, что это возможно», - отметил Президент Азербайджана.

Подчеркнув, что это будет непросто после того, что армянские палачи устроили в Ходжалы, уничтожив мирное население, после того, как они стирали историческое наследие азербайджанцев с этих территорий, глава государства сказал: «Но я считаю, что мы к этому должны стремиться. И мой призыв к народу Армении и к тем, кто проживает сейчас в Нагорном Карабахе, неоднократно звучал в дни боевых действий. Я призывал армянский народ образумить свое правительство, призывал армянских матерей не отправлять своих детей на оккупированные территории. Потому, что, наверное, сейчас ни для кого не секрет, что так называемой армии Нагорного Карабаха не существует. То, что называется армией Нагорного Карабаха, состоит на 90 процентов из граждан Армении. Так вот эти призывы я делал. С армянской стороны я таких призывов в эти дни не услышал. Кроме ненависти, кроме агрессии, кроме угроз и кроме совершенно неадекватных действий. Наша позиция такая, мы за мирное урегулирование конфликта. Уверен, что при наличии политической воли со стороны Армении, мы сможем этого добиться».

Азербайджанский народ, также более 700 тысяч человек, в том числе 230 тысяч вынужденных переселенцев из оккупированного Арменией Агдамского района, которые уже более 27 семи лет никак не могут вернуться в свои дома, верили и верят в своего Президента. Они знают, что только он способен вернуть их домой, навсегда восстановить и защитить их право на счастливую жизнь.

Председатель парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.