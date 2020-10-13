Азербайджанские солдаты, уничтожившие 7 танков и 2 наблюдательных пункта ВС Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат пишет новую историю!

Военнослужащие, которых вы видите на фотографии, это Хунер Мамедов и его сослуживцы Эльвин Мадатов и Руфат Асадуллаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на страницу министерства обороны Азербайджана в Facebook.

Они, во время боев, идущих за освобождение земель от оккупации, уничтожили семь танков, одну БМП, одну, полную боеприпасов, единицу автомобильной техники и два наблюдательных пункта ВС Армении.

Да здравствуют отважные азербайджанские бойцы, которые дают достойный ответ армянской армии!

(Текст: Кямаля Сеидова.)