Азербайджанские солдаты, уничтожившие 7 танков и 2 наблюдательных пункта ВС Армении (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат пишет новую историю!
Военнослужащие, которых вы видите на фотографии, это Хунер Мамедов и его сослуживцы Эльвин Мадатов и Руфат Асадуллаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на страницу министерства обороны Азербайджана в Facebook.
Они, во время боев, идущих за освобождение земель от оккупации, уничтожили семь танков, одну БМП, одну, полную боеприпасов, единицу автомобильной техники и два наблюдательных пункта ВС Армении.
Да здравствуют отважные азербайджанские бойцы, которые дают достойный ответ армянской армии!
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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