Омбудсмен Азербайджана обратилась к региональному директору ЮНИСЕФ

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила обращение региональному директору ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан, сообщает в среду Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

В обращении говорится, что военная агрессия Армении приводит к человеческим жертвам, и среди погибших и раненых много женщин и детей.

Подчеркивается, что в результате армянских обстрелов густонаселенных территорий, расположенных далеко от фронтовой зоны, погибли 3 и ранены 23 ребенка. Вследствие ракетного обстрела армянскими вооруженными силами 11 октября многоквартирных жилых зданий в центральной части Гянджи были ранены 10 детей, трое детей стали круглыми сиротами.

Омбудсмен Азербайджана подчеркнула, что в результате армянского обстрела разрушено много школ: «Если бы в этих школах обучение не было бы переведено в связи с пандемией в дистанционный режим, возникла бы серьезная угроза для жизни и здоровья тысяч детей, и человеческие жертвы были бы неизбежны".

В обращении содержится призыв начать специальную процедуру против Армении в рамках Комитета прав ребенка ООН, предпринять решительные шаги на уровне Комитета ООН по правам ребенка и ЮНИСЕФ для обеспечения нарушенных фундаментальных прав детей, страдающих от военной агрессии Армении против Азербайджана.

Отметим, что международные организации все еще не предприняли действенных мер, определяющих конкретную правовую ответственность по пресечению военной агрессии Армении, терактов, совершаемых ею против мирного азербайджанского населения.

В обращении омбудсмена подчеркивается, что военные преступления Армении представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья гражданского населения Азербайджана, и эти акты агрессии должны беспокоить международные организации, против захватнической Армении должны предприниматься меры, определяющие ее правовую ответственность в связи с совершаемыми преступлениями.

(Текст: Кямаля Сеидова)