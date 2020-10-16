Обстрел людей, участвовавших в похоронной церемонии, не укладывается в голове - Архиепископ

БАКУ /Trend/ - Обстрел Арменией людей в Тертере, участвовавших в похоронной церемонии, бесчеловечен.

Об этом на совместной конференции религиозных конфессий сказал архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ищеин, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что независимо от вероисповедания, к похоронам нужно относиться уважительно: "Обстрел людей, участвовавших в похоронной церемонии, не укладывается в голове. Это просто бесчеловечно".

Отметим, что 15 октября в результате умышленного обстрела из тяжелой артиллерии ВС Армении кладбища в Тертере во время похоронной процессии на месте погибли четверо жителей города - Амиров Искендер Эльмар оглу (1967), Оруджев Парвиз Новруз оглу (1989), Рустамов Васиф Бахадур оглу (1962), Заманов Шакир Хасай оглу (1988).

Мамедов Физули Али оглу, Аллахвердиев Эльсевяр Вели оглу, Амиров Нофель Эльмар оглу и Газанфарли Рафаэль Газанфар оглу (1986) были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)