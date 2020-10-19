Манекены в армянской армии: Не убегут с поля боя и кормить не надо

БАКУ/Trend/ - Армянская армия нашла выход из сложившейся ситуации и стала «принимать» на службу манекены.

Дёшево, и не убегут с поля боя. И кормить не надо, — сообщает издание «Бакинский Норд» в Telegram со ссылкой на Instagram фотографа Дилана Коллинза.

На опубликованном снимке видно, как на фоне солдат армянской армии одетый в камуфляж манекен зарыт по пояс в землю.