Миссия по расследованию фактов о последствиях ракетного обстрела Арменией мирного населения Азербайджана выступила с заявлением

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана и президент Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), главный омбудсмен Турции выступили с заявлением по итогам совместной миссии по расследованию фактов в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями в результате ракетного обстрела ВС Армении гражданского населения Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Аппарате омбудсмена в заявлении подчеркивается, что в результате военной агрессии Армении 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и прилегающие районы, были оккупированы, против азербайджанцев была проведена политика этнической чистки и геноцида, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои родные земли и стали беженцами и вынужденными переселенцами. Таким образом, в массовом порядке были нарушены их основные права человека, закрепленные в международном и внутреннем законодательстве.

"Тот факт, что на сегодняшний день на Армению не наложено никаких международно-правовых санкций за совершенные ею преступления против мира и человечности, позволил этой стране и дальше совершать новые военные преступления против гражданского населения.

С 06:00 27 сентября 2020 года армянские вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу из различных видов крупнокалиберного и запрещенного оружия гражданские населенные пункты и социальные объекты Азербайджана.

В утренние часы четвертого октября, примерно в два часа ночи 11 октября и около часа ночи 17 октября второй по величине город Азербайджана, находящийся далеко от зоны конфликта и обладающий древней историей, густонаселенный город Гянджа подвергся обстрелу с территории Армении с использованием запрещенных баллистических ракет.

Вооруженными силами Армении примерно в 23:00 четвертого октября также были взяты на прицел и подверглись обстрелу с применением баллистических ракет обладающие большим стратегическим значением крупнейшее водохранилище и ГЭЦ на Южном Кавказе, находящиеся в промышленном городе Мингячевир со свыше 100-тысячным населением в более чем 100 километрах от зоны боевых действий.

В результате последних актов агрессии со стороны Армении 63 мирных жителя, включая детей, женщин, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, были убиты и 292 мирных жителя получили ранения. Среди убитых восемь детей и 18 женщин, ранены 32 ребенка, 69 женщин. Были разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, нанесен серьезный материальный, моральный и физический ущерб населению.

Мы, члены правления Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества, руководствуясь вышеприведенным и материалами, собранными во время миссии по расследованию фактов 22 октября в Гяндже в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными в результате обстрела гражданского населения вооруженными силами Армении с использованием запрещенного вооружения,

подтверждая факт грубого нарушения прав и свобод человека, охраняемых на основании норм и принципов международного права, Арменией, продолжающей преступления против мира и человечности, совершая против гражданского населения Азербайджана военные преступления и теракты,

отмечая неотвратимость юридической ответственности за проведение Арменией политики этнической чистки, геноцида, терроризма и агрессии, грубые нарушения международного и гуманитарного права,

подчеркивая важность принятие ООН, Советом Европы, ОБСЕ и другими международными организациями решительных мер в направлении укрепления всеобщего мира, справедливого и мирного урегулирования конфликтов, которые могут привести к нарушению мира в соответствии с принципами международного права,

отмечая важность устранения военной агрессии Армении с немедленным и полным выполнением резолюций 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН от 1993 года, восстановления территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах и тем самым обеспечения прочного мира и безопасности в регионе,

заявляя, что военные провокации Армении, направленные против мирных жителей в Гяндже и других населенных пунктах, представляют собой наибольшую угрозу обеспечению основных прав и свобод человека,

выражая озабоченность тем, что обстрел города Мингячевир, где находится стратегически важные для Азербайджана и региона крупнейшее водохранилище и электростанция на Южном Кавказе, будет иметь серьезные экологические последствия,

призываем положить конец продолжающейся политики агрессии Армении, посягательству на жизнь, здоровье и имущество мирного населения Азербайджана путем совершения преступлений против мира и человечности, войне, терроризму и экологическим преступлениям, которые создают риск масштабной экологической катастрофы не только для Азербайджана, но и для всего региона, и, таким образом, для массовых нарушений основных прав и свобод человека,

призываем международные организации, страны мира, институты омбудсменов и другие национальные правозащитные институты, действующие в зарубежных странах, не молчать, демонстрируя справедливую позицию,

призываем мировое сообщество поддержать стабильность, процесс миротворчества, справедливую позицию Азербайджана в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, предпринять решительные шаги по скорейшему, безоговорочному и мирному освобождению оккупированных вооруженными силами Армении территорий, и принять безотлагательные меры, определяющие в отношении Армении международно-правовую ответственность", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)