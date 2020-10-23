Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Распространяемая армянской стороной информация о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанских спецназовцев, является продуктом ночных кошмаров представителей Министерства обороны этой страны.

Как передает Trend, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Распространяемая противником дезинформация меняется пропорционально ударам, наносимым им в ходе боев.

Наши войска, нанося тяжелые удары по врагу во всех направлениях фронта, разгромили его линию обороны. Сегодня на Ходжавендском и Физулинском направлениях фронта также были уничтожены отряды добровольцев и боевая техника Вооруженных сил Армении.

В связи с этим будут представлены видео-доказательства.