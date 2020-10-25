Азербайджанская армия ликвидировала высокопоставленного армянского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия в ходе контрнаступательной операции уничтожила еще одного высокопоставленного военнослужащего вооруженных сил Армении.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, это - подполковник Ашот Чобанян (1978 г.р.), уроженец села Ороджалар Ниноцминдского района грузинского региона Джавахети.

Он 22 года прослужил в армянской армии и несколько лет назад вышел на пенсию. 15 октября он был уничтожен азербайджанской армией.