Азербайджан готов обеспечивать безопасность всех своих граждан, в том числе армянской национальности - Азербайджанская община Москвы

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана по сей день живут армяне, их около 30 тысяч человек, и это немало. Их никто не упрекает в том, что они армяне. Азербайджанский народ никогда не искал источника войны в армянском народе.

Как сообщает Trend, об этом Федеральному Агентству Новостей сказал председатель РОО "Азербайджанская община Москвы" Шамиль Тагиев.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы по сей день всех армян, которые проживают в Нагорном Карабахе, считаем своими гражданами. И мы готовы обеспечивать их безопасность также, как обеспечиваем безопасность всех наших граждан, в том числе армянской национальности, в Баку, Гяндже и в других городах и районах. Наш Президент всегда говорил - мы не против армянского народа, мы против ответственных за оккупацию политиков. Это разные вещи», - сказал он.