Отказ от переговоров с Азербайджаном был грубой ошибкой армянских властей - американский аналитик
БАКУ /Trend/ - Аналитик американской аналитической компании Stratfor, которую часто называют "теневым ЦРУ", Онник Крикорян сделал прогноз по поводу будущей судьбы премьера Армении Никола Пашиняна и исходу нагорно-карабахского конфликта, сообщает Trend со ссылкой на smi6.ru.
"Если говорить честно, единственный заголовок, который я жду - "Как Пашинян потерял Нагорный Карабах", написал в Twitter журналист армянского происхождения, советник ОБСЕ Крикорян.
По его словам, отказ от переговоров с Азербайджаном был грубой ошибкой армянских властей.
"Каждый международный обозреватель, с которым я разговаривал, подчеркивает, что Пашинян потерпел крах. Так считаю не только я. Это была крупная ошибка популиста, который эксплуатировал национализм, когда ему это было выгодно", - написал Крикорян.
Кроме того, журналист отметил, что в его адрес в последнее время поступает много угроз из-за его мнения.