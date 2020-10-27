Отказ от переговоров с Азербайджаном был грубой ошибкой армянских властей - американский аналитик

БАКУ /Trend/ - Аналитик американской аналитической компании Stratfor, которую часто называют "теневым ЦРУ", Онник Крикорян сделал прогноз по поводу будущей судьбы премьера Армении Никола Пашиняна и исходу нагорно-карабахского конфликта, сообщает Trend со ссылкой на smi6.ru.

"Если говорить честно, единственный заголовок, который я жду - "Как Пашинян потерял Нагорный Карабах", написал в Twitter журналист армянского происхождения, советник ОБСЕ Крикорян.

По его словам, отказ от переговоров с Азербайджаном был грубой ошибкой армянских властей.

"Каждый международный обозреватель, с которым я разговаривал, подчеркивает, что Пашинян потерпел крах. Так считаю не только я. Это была крупная ошибка популиста, который эксплуатировал национализм, когда ему это было выгодно", - написал Крикорян.

Кроме того, журналист отметил, что в его адрес в последнее время поступает много угроз из-за его мнения.