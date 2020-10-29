Международный Красный Крест сделал заявление в связи с гибелью волонтера в результате обстрела Барды ВС Армении

БАКУ /Trend/ - В ходе обстрела азербайджанского города Барда ВС Армении погиб волонтер Азербайджанского общества Международное движения Красного Креста и Красного Полумесяца, отец двоих детей, сообщает Trend со ссылкой на Международный Красный Крест.

«Сегодня вместе с тысячами мирных жителей Международный Красный Крест стал свидетелем интенсивных обстрелов городских районов, приведших к гибели, разрушениям, ранениям и запустению. Это неприемлемо. К сожалению, в результате обстрела погиб волонтер Азербайджанского общества Международное движения Красного Креста и Красного Полумесяца, отец двоих детей. Два других добровольца были ранены. Выражаем самые искренние соболезнования семье волонтера и Азербайджанскому обществу Международное движения Красного Креста и Красного Полумесяца», - говорится в заявлении Международное Красного Креста.

«С момента начала эскалации в конце сентября мы настоятельно призывали принять все возможные меры для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, больниц, школ, рынков. Это не добровольные жесты. Это обязательства в рамках международного гуманитарного права», - говорится в заявлении.

«От последствий данного конфликта страдают мирные жители. Мирные жители погибают с угрожающей скоростью, многие получают травмы, которые навсегда могут изменить их жизнь. Значительный ущерб нанесен и гражданской инфраструктуре, включая медицинские учреждения. Мы поддерживаем контакт со сторонами в двустороннем конфиденциальном диалоге. Ужасающие сцены, которые мы наблюдаем, не могут продолжаться», - говорится в заявлении.

(Автор: Наргиз Садыхова)