Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет об ущербе, нанесенном армянскими ВС историко-религиозным памятникам Гянджи

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подготовила промежуточный отчет об историко-религиозных архитектурных памятниках, серьезно пострадавших в результате ракетных обстрелов Гянджи вооруженными силами Армении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Отчет направлен международным организациям, национальным институтам по правам человека, организациям, представляющим различные религиозные общины и конфессии.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке https://ombudsman.az/upload/editor/files/Araliq_Hesabat_Gence_tarixi-dini%20abideler_monitorinq.pdf

(Редактор: Натаван Эфендиева)