В Агджабединском и Агдамском районах обезврежены 14 неразорвавшихся ракет «Смерч»

БАКУ /Trend/ - Выпущенная вооруженными силами Армении по Агджабеди ракета «Смерч» упала на пустырь, сообщает в среду Trend со ссылкой на ANAMA.

Как говорится в сообщении, ракета не взорвалась, сотрудники ANAMA обезвредили ее на месте.

Отметим, что с начала войны на территории Агджабединского и Агдамского районов обезврежены 14 неразорвавшихся ракет «Смерч».