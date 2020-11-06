Карабах никогда не был Арменией - Карен Шахназаров

БАКУ/Trend/ - Карабах никогда не был Арменией.

Как сообщает Trend со ссылкой на «Вестник Кавказа», об этом сказал российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

«Нагорно-карабахский конфликт, в первую очередь, затронул территориальную целостность Азербайджана, которая должна быть восстановлена. Некая иллюзия, что эта оккупация может продолжаться вечно, подвела руководство Армении», - сказал он.

Как отметил Шахназаров, было очевидно, что рано или поздно азербайджанцы, восстановят территориальную целостность.

(Редактор: Наталья Кочнева)