Шуша освобождена, Азербайджан в шаге от полной победы – Сергей Марков

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана освободила Шушу. Это главный момент войны.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Facebook написал российский политолог Сергей Марков.

«Можно сказать, что вторая карабахская война закончилась полной победой Азербайджана», - пишет он.

Как отметил Марков, Шуша находится между Ханкенди и территорией Армении.

«Сейчас северная дорога забита беженцами из Ханкенди. Армия Азербайджана не проявляет к беженцам никакой агрессии. Сейчас для Армении есть шанс остановить войну. Если Пашинян даст приказ вывести всю армию Армении из Нагорного Карабаха, где эти войска в ближайшее время окажутся в окружении, то военные действия остановятся и начнутся мирные переговоры. В противном случае война может превратиться в добивание окруженных армянских войск, преданных из страха своим премьером. Бойня никому не нужна», - пишет политолог.

Как подчеркивает Марков, Президент Азербайджана Ильхам Алиев много раз заявлял, что армяне могут спокойно оставаться на территории Азербайджана, где им ничто не угрожает.

"Азербайджан - это современная многонациональная и многоконфессиональная страна, чьей идеологией является мультикультурализм и где живут сейчас около 30 тысяч армян. И где все народы находятся под защитой сильного государства", - пишет он.

Как отметил политолог, война в Нагорном Карабахе скоро закончится в любом случае.

"Всем уже ясно, что в ближайшее время Азербайджан полностью восстановит свой суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. Президент Ильхам Алиев становится национальным героем для Азербайджана как освободитель Нагорного Карабаха. Азербайджан в шаге от полной победы", - заключил он.