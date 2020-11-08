Освобождение Шуши - важнейшая военная победа в истории Азербайджана - Мэтью Брайза

БАКУ/ Trend/ - Освобождение Азербайджаном Шуши, возможно, является самой важной военной победой в истории Азербайджана.

Об этом сказал Trend в воскресенье экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

«В результате освобождения Шуши Азербайджан с военной точки зрения контролирует командные высоты над Ханкенди, а также жизненно важный путь, который проходит между Арменией и Ханкенди. Таким образом, можно утверждать, что военная фаза окончена. Армянская сторона, возможно, будет сражаться по-партизански, но ей следует просто сдаться и спасти жизни своих солдат, а также азербайджанских солдат, вернуться за стол переговоров и прийти к политическому мирному урегулированию.

Фактически, на протяжении всей этой войны Президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно давал понять, что Азербайджан не рассматривает мирных армянских жителей как врагов, он хочет, чтобы они оставались в своих домах, если этого хотят, и жили вместе с азербайджанцами, которые вернутся в свои дома. Я рассматриваю данный подход как проявление превосходного политического лидерства.

Я надеюсь, что Азербайджан закрепит эту победу, а затем прекратит военные действия, если Армения прекратит их и достигнет политического урегулирования этого конфликта раз и навсегда. Пашинян публично отверг основные принципы урегулирования конфликта. Он сказал, что старая формула «земли в обмен на мир» больше не действует, и он хочет вести новые войны за новые территории. Я считаю, что эта формула - полная катастрофа для Армении. Это, наверное, самое крупное стратегическое поражение Армении», - сказал Брайза.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)