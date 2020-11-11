Азербайджан освободил свои земли от оккупации благодаря доблести своих военнослужащих - иранский депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан освободил свои земли благодаря доблести и отваге своих военнослужащих.

Об этом сказал зампредседателя комитета по социальным вопросам парламента Ирана Вали Эсмаили, сообщает во вторник Trend.

"Азербайджан освободил от оккупации свои города и села с богатым историческим и культурным наследием, и это радует. Поздравляю с этим азербайджанское государство и азербайджанский народ", - сказал он.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннюю декларацию о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которой с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях. В соответствии с договоренностью, оккупированный Кельбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября, оккупированные Агдамский и Лачинский районы - до 20 ноября и до 1 декабря 2020 года соответственно.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)