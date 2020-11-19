Азербайджанские военнослужащие поделились кадрами из Азыхской пещеры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие поделились еще одним видео с освобожденных от армянской оккупации территорий, сообщает в четверг Trend.

На этот раз распространены видеокадры из Азыхской пещеры. Комментируя видео, военнослужащие говорят, что армяне проводили в пещере "ремонтные работы".

Напомним, что пещера, которая является одной из древнейших в мире стоянок первобытного человека, расположена в 14 км к северо-западу от города Физули, недалеко от села Азых, на левом берегу реки Гуручай, на высоте 900 метров от уровня моря. Площадь Азыхской пещеры – 800 кв. км.

Изучение Азыхской пещеры азербайджанские ученые начали еще в 1960 году. В 1968 году во время археологических раскопок азербайджанский археолог Мамедали Гусейнов обнаружил здесь стоянку первобытного человека. Находка заключалась в обнаружении части кости челюсти первобытного человека, жившего в ашельский период. В ходе исследований выяснилось, что азыхантроп жил здесь 350-400 тысяч лет тому назад. Во время раскопок был обнаружен культурный пласт толщиной 10-14 метров. В нем найдено более 3 тысяч каменных орудий труда и более 30 тысяч окаменелых костей животных.

Азыхская пещера - единственный многослойный памятник, относящийся к эпохе антропогена. Азыхские находки ещё раз доказывают, что люди начали жить на территории Азербайджана 1,5 миллиона лет назад.

С 1993 года территория, на которой располагается Азыхская пещера, находилась под армянской оккупацией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)