Азербайджанский солдат, проливая кровь и жертвуя жизнью, освободил земли от оккупации (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат, проливая кровь и жертвуя своей жизнью, освободил земли от оккупации.

Об этом 23 ноября, выступая в последний раз перед военнослужащими, сказал полковник Бабек Самидли, подорвавшийся на мине в поселке Суговушан, сообщает во вторник Trend.

"Выбирайте славный и правильный путь. У нас нет иного пути, кроме как победить или погибнуть. У азербайджанского солдата не может быть другого выбора", - сказал он. Азербайджанский солдат, проливая кровь и жертвуя жизнью, освободил земли от оккупации.

"Нам нужна железная дисциплина, мы обязаны выполнять задания командиров и на высоком уровне проходить подготовку. На этих землях должны жить граждане Азербайджана, в разрушенных мечетях должен звучать азан. Других целей у нас нет. Наши оккупированные районы освобождены от оккупации",- так говорил, погибший 23 ноября, полковник Бабек Самидли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)