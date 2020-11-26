Все террористические акты армянских ВС должны быть осуждены странами Европы - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Все террористические акты армянских ВС на землях Азербайджана за период оккупации должны быть осуждены, прежде всего, ПАСЕ и Государственным департаментом США, странами Европы.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

По его словам, то, что сейчас можно увидеть на суверенной территории Азербайджана, освобожденной в результате славных побед ВС страны в ходе операций по нейтрализации фашистских армянских ВС, показывает, что вся территория, которая была оккупирована террористическим руководством и вооруженными силами Армении, разрушена, разграблена и сожжена дотла с таким варварством, которого доселе не видело человечество.

«На видеокадрах с недавно освобожденных территорий ясно видны варварские разрушения. Удержание двадцати процентов суверенной территории Азербайджанской Республики под оккупацией - ужасающий акт, который сопровождался массовой этнической чисткой, жестокими расправами над ни в чем не повинными местными гражданами азербайджанской национальности. Все эти террористические акты должны быть осуждены, прежде всего, ПАСЕ и Государственным департаментом США, странами Европы», - сказал Тейс.

Он также отметил необходимость донести до международного сообщества, что, в частности, в одном из освобожденных от оккупации азербайджанских районов - Кельбаджаре - Армения совершила экологический террор. В течение десятилетий в районе уничтожался лесной покров, нещадно эксплуатировались месторождения полезных ископаемых, в том числе месторождения золота, и в целом природные богатства района подверглись варварскому разграблению.

«Армянские вооруженные силы должны вывести свои войска с каждого дюйма суверенной территории Азербайджана, которая признана международным сообществом», - подчеркнул Тейс.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.