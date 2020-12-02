Армения потеряла военную технику минимум на $3,8 млрд – эксперт (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Стоимость военной техники Армении, уничтоженной и взятой в виде трофея азербайджанской армией во второй Карабахской войне, по минимальному оценочному сценарию составляет минимум 3,8 млрд долларов.
Об этом в среду сказал Trend глава Департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Аяз Мусейибов.
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