Армения потеряла военную технику минимум на $3,8 млрд – эксперт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стоимость военной техники Армении, уничтоженной и взятой в виде трофея азербайджанской армией во второй Карабахской войне, по минимальному оценочному сценарию составляет минимум 3,8 млрд долларов.

Об этом в среду сказал Trend глава Департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Аяз Мусейибов.