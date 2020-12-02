Азербайджан вел справедливую войну за возвращение своих земель и одержал блестящую победу - председатель Национального конгресса Грузии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вел справедливую войну за возвращение своих земель и одержал блестящую победу.

Об этом сказал Trend Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

"Из-за бездействия международных организаций в течение 30 лет, Азербайджан вынужден был своими силами восстановить справедливость и вернуть свои земли, признанные за ним международным правом,"- сказал Бабаев.

По словам эксперта, Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел достойную политику и вернул своему народу захваченные Арменией земли, на протяжении всей войны он переживал и радовался вместе со своим народом, а тот, в свою очередь, свято верил в свое руководство.

"Именно эта солидарность и стала фундаментом для победы азербайджанского народа,"- сказал Бабаев.

По его словам, переход Лачинского района под юрисдикцию Азербайджана является важным как с политической, так и с экономической точки зрения.

"Тридцать лет азербайджанский народ со слезами на глазах ожидал возвращение Лачина. Наконец-то, этот день наступил,"- говорит Бабаев.

По словам эксперта, армяне, уходя с оккупированных территорий, уничтожали мечети и все культурное наследие мусульман, чтобы сфальсифицировать исторические факты.

"Неужели они не думали, что когда-то наступит мир, и два народа смогут мирно сосуществовать? Впрочем, от людей, совершивших Ходжалинский геноцид, другого нельзя ожидать,"- говорит эксперт.

По его словам, Азербайджан вновь восстановит разрушенные города, и Карабах вновь обретет свой прежний вид.

"Если бы армяне считали эти дома своими, то не сжигали бы их. Когда азербайджанцы вынуждены были покидать родные места, они подобных действий не совершали, потому что все эти дома принадлежали им. Азербайджанские жители оставляли их в надежде вернуться, покидая свои дома босыми и раздетыми, в дикий холод, а армянам дали возможность и время спокойно на машинах уехать.Такова мудрая политика азербайджанского руководства", - сказал Бабаев.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)